Yahya Sinwar è morto, leader Hamas ucciso a Rafah. Netanyahu: “Guerra non è finita”

Tel Aviv, 17 ott. (Adnkronos) – Yahya Sinwar è morto. Il leader di Hamas è stato ucciso in un raid di Israele a Rafah, nella Striscia di Gaza. “Il male ha subito un duro colpo oggi”, ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyanu, in dichiarazioni rilanciate da Haaretz dopo la conferma dell’uccisione. “Hamas non resterà al potere”, ha incalzato Netanyahu sottolineando:

e “ci sta costando moltissimo”.

“Durante operazioni delle Idf a Gaza sono stati eliminati tre terroristi. Le Idf e lo Shin Bet stanno verificando la possibilità che uno dei terroristi sia Yahya Sinwar”, il leader di Hamas, si leggeva in un post su X delle forze israeliane (Idf). Dopo diverse ore la conferma del ministro degli Esteri di Israele, Israel Katz, che ha inviato un messaggio con cui ha informato diversi suoi colleghi nel mondo, ha riferito il ministero. Poi a stretto giro anche quella di Idf e Shin Bet con una nota congiunta. “L’assassino di massa Yahya Sinwar, responsabile del massacro e delle atrocità del 7 ottobre, è stato eliminato oggi dai soldati delle Idf”, ha annunciato Katz.

“Dopo la conclusione del processo di identificazione del corpo, possiamo confermare che Yahya Sinwar è stato eliminato ieri nel sud della Striscia di Gaza”, si legge in una nota congiunta di Idf e Shin Bet. “Le Idf e le Shin Bet confermano che dopo una caccia andata avanti per un anno, ieri, 16 ottobre 2024, i soldati del Comando Sud delle Idf hanno eliminato Yahya Sinwar, il leader dell’organizzazione terroristica di Hamas, in un’operazione nel sud della Striscia di Gaza”, si legge nel comunicato, in cui Sinwar viene accusato di aver “pianificato e messo a segno il massacro del 7 ottobre” 2023 in Israele, di aver “promosso la sua ideologia omicida sia prima che durante la guerra” e di essere “responsabile per l’uccisione e il rapimento di molti israeliani”.

“Sinwar è stato eliminato dopo essersi nascosto nell’ultimo anno dietro alla popolazione civile di Gaza, sia in superficie che sottoterra nei tunnel di Hamas nella Striscia di Gaza – proseguono – Le decine di operazioni condotte dalle Idf e dallo Shin Bet nell’ultimo anno e nelle ultime settimane nell’area in cui è stato eliminato hanno ristretto i movimenti operativi di Yahya Sinwar, inseguito dalle forze, e hanno portato alla sua eliminazione”.

“Nelle ultime settimane, le Idf e lo Shin Bet, sotto la direzione del Comando Sud, hanno operato nel sud della Striscia di Gaza, seguendo le informazioni d’intelligence delle Idf e dello Shin Bet che indicavano presunti luoghi di esponenti di Hamas – concludono – I soldati della 82esima Brigata che operano nell’area hanno identificato ed eliminato tre terroristi. Dopo aver concluso il processo di identificazione del corpo, si può confermare che Yahya Sinwar è stato eliminato”.

Secondo fonti israeliane Sinwar è morto durante un attacco su un edificio di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. A confermarlo è anche Hamas. L’agenzia Shehab, legata a Hamas, come riporta il sito di notizie israeliano Ynet, sostiene che “è morto in battaglia, senza fuggire”, raggiunto da proiettili alla testa e al petto. “La sua ultima immagine – affermano – è una dichiarazione, non è stato trascinato via dai tunnel o catturato in disgrazia”.