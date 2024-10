Bruxelles, 17 ott. (Adnkronos) – “E’ importante esserci seduti tutti allo stesso tavolo alla conferenza di pace di Burgenstock, in Svizzera, e deve esserci un’altra conferenza di pace, come Zelensky ha detto, con la partecipazione della Russia”. Lo ha detto il Cancelliere tedesco Olaf Scholz in conferenza stampa a Bruxelles, rimarcando come la pace tra Kiev e Mosca non debba essere una “pace dettata”.