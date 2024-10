Stellantis: Fratoianni, ‘domani in piazza con lavoratori’

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Lo smantellamento di Stellantis da un lato e l’inazione del governo dall’altro rischiano di espellere l’Italia dal mercato produttivo dell’automobile, di farle accumulare ulteriori ritardi sulla transizione ecologica del modello produttivo e, di vedere disperdere un patrimonio di competenze e di lavoratori che ha caratterizzato per decenni un pezzo rilevante dell’industria italiana. In Italia serve una politica industriale che salvaguardi l’occupazione, tuteli gli stipendi dei lavoratori”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

“E’ per questo che domani saremo al fianco dei lavoratori e dei loro sindacati, ed è un bene che le opposizioni siano insieme su questa battaglia fondamentale per il futuro”.