Sostenibilità, Penny Italia pubblica il secondo bilancio

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – Il secondo report di sostenibilità del brand consolida e struttura un percorso, quello di #Viviamosostenibile, con cui Penny intende e vive il business ogni giorno: ossia un concreto impegno valoriale verso le comunità in cui opera e l’ambiente, anche attraverso lo sviluppo di prodotti sostenibili. E’ quanto fa sapere Penny in una nota.

Il nuovo documento, e i suoi contenuti digitali – si legge – sono presentati alla stampa e ai partner di sostenibilità oggi 17 ottobre, a Milano, in una conferenza stampa dedicata. Il Bilancio di Sostenibilità 2022-23 è la seconda edizione di reportistica di sostenibilità per Penny Italia. I percorsi di valore riportati fanno riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e 31 dicembre 2023. A fini comparativi sono stati inseriti, laddove disponibili, anche i dati relativi al 2021 e, quando significativi, sono stati inseriti dei focus su progettualità sviluppate nel corso del 2024.

Per la redazione del Bilancio di Sostenibilità, Penny si è avvalsa di un gruppo di lavoro interno che ha coinvolto il top management e le diverse funzioni aziendali, le quali hanno contribuito attivamente alla definizione dei temi materiali e alla raccolta dei dati e di tutte le informazioni necessarie alla redazione del reporting.

Le informazioni presentate nel Bilancio sono state definite assumendo come riferimento metodologico i ‘Gri Sustainability Reporting Standards’, aggiornati al 2021, emanati dalla Global Reporting Iniziative (Gri), associazione internazionalmente riconosciuta che si occupa dello sviluppo di standard di reporting di sostenibilità.

“Abbiamo introdotto il nostro modello di governance della sostenibilità – dice Paola Monica Dimaggio, Sustainability Manager per Penny – con l’obiettivo di rafforzare e rendere ancora più trasparente l’imprescindibile legame tra l’impegno alla sostenibilità e le strategie di business, in un percorso sempre più concreto che riguarda tutti noi e che ci tocca sempre più da vicino”.