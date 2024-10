Mo: Meloni lascia Bruxelles, diretta in Giordania e Libano**

Bruxelles, 17 ott. (Adnkronos) – Terminato il Consiglio europeo, la premier Giorgia Meloni ha appena lasciato l’Europa Building e ora raggiungerà l’aeroporto militare di Bruxelles, diretta in Giordania. La presidente del Consiglio, in ore rese ancor più concitate dalla notizia della morte del leader di Hamas Yahya Sinwar, trascorrerà la giornata di domani prima in Giordania, dove vedrà il Re Abdallah II, e poi in Libano, dove è attesa dal primo ministro libanese Najib Nikati e dal presidente del Parlamento del Libano Nabih Berri. In serata il rientro a Roma.