Migranti: Schlein, ‘stop Bossi-Fini, Pd al governo non rimetterà proposte nel cassetto’

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Questo non è un punto di arrivo ma un passaggio significativo. La proposta Delrio supera alcune delle storture principali della Bossi-Fini. Ci sono altri aspetti su cui intervenire e lo faremo. Qualcuno sottolinea come facciamo ora con i numeri in Parlamento: è vero, ma bisogna insistere. E condivido anche la critica al Pd per non aver cambiato le norme quando era la governo ma questo è un partito che ha cambiato linea, c’è stato un congresso. Noi mettiamo già oggi le nostre proposte al centro e quando torneremo al governo non andranno in un cassetto”. Così Elly Schlein all’iniziativa Pd sull’immigrazione al Nazareno.

“La legge Bossi-Fini è una legge criminogena, fatta apposta per aumentare la illegalità. E’ una legge ipocrita che pretende per venire legalmente in Italia, una persona deve essere chiamata da un datore di lavoro che non lo conosce. Ma quando mai? E’ un modo sensato di affrontare una tematica così importante? No, è un modo per non affrontare un tema e alimentare la propaganda della destra. Noi vogliamo introdurre canali legali di accesso perchè la società più sicura, al contrario di quello che dice la destra, è una società più inclusiva. E su questo noi non siamo disposti a negoziare”.

“Se una persona è resa irregolare è costretta ad accettare condizioni di lavoro disumane. E questo abbassamento dei diritti coinvolge tutti. Quindi una battaglia che riguarda chi non è nato qui ma anche chi ci è nato. Se c’è una cosa che non sopporto di questa destra è l’ipocrisia di prendersela sempre con i migranti irregolari e non con chi li impiega irregolarmente nei campi. Una destra che fa norme che rendono più difficile salvare vite in mare invece di lavorare per una missione europea di ricerca e soccorso”.