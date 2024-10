Roma, 17 ott (Adnkronos) – “Ci preoccupa la propaganda sulla manovra. Continuano a dare i numeri. Quello più interessante li inchioda alle loro bugie: la spesa per la Sanità, che in tutto il mondo si calcola sul Pil, è al 6.3, 6.4 e 6.2 per i prossimi tre anni. E’ inutile che Meloni continui a raccontarci del più grande investimento della storia, la spesa per la Sanità è ferma”. Lo ha detto Elly Schlein a Bruxelles.