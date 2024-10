Perché non trasferire il mercato nelle vicinanze della sede attuale, precisamente il parcheggio dell’ex Caserma Guidoni? E’ l’idea dei consiglieri comunali Luigia Pittaluga e Gerardo Giorgione. Si tratterebbe di un’area sottoutilizzata che potrebbe essere recuperata per ospitare il mercato due volte a settimana. Si tratta di una zona centrale, vicina all’area originaria del mercato nella zona nella zona alta della città, e che potrebbe offrire un’alternativa praticabile senza creare disagi alla viabilità. Inoltre, i due esponenti di Forza Italia a Palazzo Mosti suggeriscono di valutare nuovamente le ipotesi già avanzate per viale Delcogliano, nei pressi dell’Ospedale San Pio, e via Lungo Calore, per capire se siano realmente praticabili.

