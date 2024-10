Non più un’entità a parte, ma una squadra come espressione del territorio. E’ l’obiettivo ambizioso che si pone il Benevento Calcio, con l’iniziativa partita ieri da Montefalcone di Val Fortore, luogo che ha sempre un posto speciale nel cuore di Oreste Vigorito: «Un dovere morale partire da questo territorio che mi ha dato tanto» le parole del patron giallorosso che ha voluto essere presente all’inaugurazione del nuovo campo con fondo in sintetico e che soprattutto ha spinto per far sì che i suoi ragazzi, i tecnici e i dirigenti entrassero nelle scuole a veicolare messaggi educativi importanti e, perché no, magari anche a stimolare le nuove generazioni ad avvicinarsi alle sorti della Strega. Una giornata in cui non sono mancati momenti suggestivi: su tutti sicuramente il calcio d’inizio dato da Fernando Imbriani, papà di Carmelo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia