Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Noi sosterremo la via referendaria” sulla cittadinanza “ma non ci sottrarremo alla nostra responsabilità di portare in Parlamento queste battaglie. Questo Pd è convinto che chi nasce o cresce in Italia è italiano”. Così Elly Schlein all’iniziativa del Pd sull’immigrazione al Nazareno.