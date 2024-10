E’ una seduta di Consiglio comunale delicata quella in programma oggi a Calvi, perché potrebbe determinare la fuoriuscita dall’assemblea dell’ex vicesindaco Vincenzo Parziale. Come unico punto all’ordine del giorno c’è infatti la votazione sul decadimento di Parziale da consigliere comunale, in forza di tre assenza consecutive ai lavori.

