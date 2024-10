Ricerca: Milani (Fdi), ‘Italia sia guida su ricerca e sviluppo biotecnologie’

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Oggi ho avuto l’onore ed il piacere di partecipare alla Farnesina alla presentazione del rapporto del Tavolo di Lavoro per l’Internazionalizzazione delle Imprese nel settore delle Biotecnologie sulle quale c’è molta attenzione ed interesse da parte del governo. E’ di fondamentale importanza che l’Italia investa sul biotech dove siamo presenti con realtà importanti, con aziende innovative nate in Italia e proiettate verso l’internazionalizzazione”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani, segretario della VIII commissione della Camera.

“L’Italia può e deve diventare leader dello sviluppo di queste tecnologie, utili in diversi settori, a partire dalla lotta alle malattie che consideriamo di ‘interesse nazionale’ cioè quelle con maggiore mortalità. Ma per essere Paese leader e non follower, dobbiamo fare sistema. Con questo tavolo, sotto l’egida degli Affari Esteri, si prova a mettere insieme tutti gli attori pubblici per fare rete e supportare le imprese nascenti e quelle già esistenti per dargli tutto il supporto possibile. Creando, quindi, una stretta sinergia tra i soggetti che possono concorrere a sostenere la filiera dello sviluppo delle aziende del biomedical in Italia e quindi portarle fino all’internazionalizzazione. Investire sul biotech italiano significa investire su crescita, innovazione e competitività”, conclude l’esponente di Fdi.