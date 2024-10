Padovani (Sin): “Necessità di certificazione competenze telemedicina”

Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute) – “Come Sin riteniamo che ci sia la necessità di certificazione quando parliamo di competenze della formazione in telemedicina. Noi con l’aiuto di Biogen abbiamo avviato un processo di certificazione delle competenze della formazione che oggi presentiamo in Agenas: secondo noi potrebbe essere un modello di riferimento anche per le altre società scientifiche. La nostra proposta prevede dei livelli che a loro volta prevedono che tutto sia certificato attraverso un numero adeguato di crediti”. Lo ha detto il presidente della Società italiana di neurologia (Sin), Alessandro Padovani, a margine dell’evento “I criteri per la certificazione del neurologo digitale. Valorizzazione delle prestazioni e aggiornamento dei Lea”, promosso a Roma da Ladies First con il patrocinio di Sin e Agenas-Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.