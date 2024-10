Teheran, 16 ott. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi visiterà la Giordania, l’Egitto e la Turchia nei prossimi giorni per discutere della crisi in Medio Oriente. Lo ha dichiarato su X il portavoce e capo del Centro iraniano per la diplomazia pubblica Esmaeil Baghaei.