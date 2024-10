Buchmesse, Mollicone: “Da Giuli intervento di alto profilo, comprensibile anche per opposizione”

Francoforte, 15 ott. (Adnkronos) – “Da Giuli intervento a Buchmesse di alto profilo ma – potremmo dire con una battuta – comprensibile anche dall’opposizione… Da sempre il pluralismo e il rispetto del dissenso fa parte della nostra cultura di sintesi. Siamo a fianco degli editori italiani, che rappresentano il quarto gruppo per dimensioni in Europa. Bella la citazione di Levi sul patrimonio culturale, inteso come unità inscindibile di paesaggio, storia e arte che, come ha detto il ministro, rappresenta l’autobiografia della nazione”. Così dichiara il Presidente della Commissione Editoria della Camera Federico Mollicone nel corso della Buchmesse a Francoforte.

“Sosterremo gli editori tramite la riforma che in commissione stiamo portando avanti – ha continuato Mollicone – difenderemo l’editoria nazionale come abbiamo già fatto con la legge anti-pirateria digitale. Fa sorridere l’opposizione che lamenta l’assenza di Giuli dal Consiglio dei Ministri, dandogli un significato politico, fingendo di non sapere che si trovi all’inaugurazione della Fiera del Libro di Francoforte, dove l’Italia è ospite d’onore. Brutta figura in patria e fuori”.