Antimafia: Gasparri, ‘vogliamo trasparenza su Scarpinato e De Raho’

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Conte non solo non è più d’accordo con Grillo sul fatto di aprire il Parlamento come una scatoletta, ma è diventato il re della casta. Noi vogliamo trasparenza sui comportamenti di Scarpinato, di De Raho e riteniamo che chi deve essere oggetto di verifiche non possa essere anche giudice di sé stesso. È un principio normativo molto chiaro che anche un modesto giurista come Conte, prima o poi, capirà”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.