Ue: Monti a Meloni, ”nazionalismo economico’ ostacolo a competitività

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Io credo che sia stato un errore del suo governo, nel marzo scorso, acquiescere alla pressione forte francese e tedesca che ha portato anche l’Italia ad aderire alla decisione del Consiglio europeo di lasciare molto più spazio libero ai governi nazionali nel dare gli aiuti di Stato. Questo si è tradotto in un vantaggio per le imprese tedesche a danno, in particolare, delle imprese italiane”. Così l’ex premier e senatore a vita Mario Monti, in aula al Senato intervenendo nel dibattito successivo alle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo.

La premier “ha sottolineato come il tema della competitività in Europa sia centrale -dice Monti – ed è motivo di orgoglio per tutti che l’Ue si sia rivolta a due personalità italiane, Enrico Letta e Mario Draghi. Le loro analisi hanno avuto una grande risonanza. Ma non vorrei che ciò che fa titolo delle loro analisi faccia ombra a ciò che rimane sotto la crosta. Il vero problema che ostacola la competitività ha un nome – indica Monti -: ‘nazionalismo economico’, ovvero la resistenza degli Stati membri a lasciare giocare lo spazio economico più ampio che hanno voluto creare”.

“Stiamo attenti – ha messo in guardia Monti – a non risentire nelle nostre proposte economiche di un’eccessiva influenza di una parte di Europa che forse ha già dato il meglio che poteva dare”. Al contrario, per il senatore a vita, “sono da coltivare da parte dell’Italia quei paesi meno potenti, orfani del Regno Unito più vicini alle idee che lei – dice Monti rivolgendosi a Meloni – ha voluto portare avanti di maggiore apertura, innovazione e accettazione delle sfide della globalizzazione”.