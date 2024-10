Roma, 15 ott. (Adnkronos) – Giorgia Meloni ha consegnato a Montecitorio il testo delle comunicazioni in vista del Consiglio Ue rese stamattina in aula al Senato. “Ci vediamo dopo”, ha detto la premier tornando a palazzo Madama per il dibattito. Alla Camera la discussione generale sul discorso della Meloni è fissato dalle 15, il voto sulle risoluzioni dalle 19.