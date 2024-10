Ue: Conte a Meloni, ‘Fitto commissariato da Dombrovskis ‘mani di forbice”

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Meloni lei viene e ci dice di appoggiare Fitto, quando lei aveva detto che l’incarico a Gentiloni era un inciucio. Fitto è il meglio del peggio e quindi è pessimo”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte, nelle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre. “Siamo penultimi nell’attuazione del Pnrr” e “vogliamo in Europa uno che dovrebbe sorvegliare quando non è stato buono a sorvegliare il nostro”. Per il leader grillino Fitto è stato “commissariato da Dombrovskis: lo conosco, è mani di forbice”.