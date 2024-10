Piano Mattei, Fontana: “La Regione Lombardia ha le capacità per raggiungere gli obiettivi”

Milano, 15 ott. (Adnkronos) – “Ritengo che il Piano Mattei sia un’iniziativa importante e innovativa perché imposta il rapporto e il progresso di un grande continente come l’Africa, giovane e piano di energia, sulla condivisione delle scelte e la collaborazione per fare in modo che diventi un’opportunità sia per l’Africa che per il nostro territorio. Regione Lombardia ha le competenze e le capacità di mettersi a disposizione per collaborare al raggiungimento di questi obiettivi”. Lo ha affermato oggi il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, all’apertura dei lavori del convegno ComoLake 2024, in corso a Cernobbio.