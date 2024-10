Maternità surrogata: Vendola, ‘destra sempre contro diritti civili’

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “La destra ogni volta che si tratta di difendere i diritti civili e libertà individuali sta dall’altra parte della barricata, così è stato per il divorzio, così è stato per il diritto di famiglia, così è stato per l’interruzione di gravidanza, così è stato per le unioni civili”. Lo afferma il presidente di Sinistra Italiana Nichi Vendola parlando con i cronisti al presidio in piazza Vidoni organizzato dalle Famiglie Arcobaleno e dalle associazioni Lgbt e a cui ha partecipato una delegazione di SI con Fratoianni, Grassadonia e Piccolotti.

“In questo Paese c’è una destra oscurantista – prosegue il presidente di SI – che profuma o meglio puzza di medioevo, e in questo caso una destra che va a indicare nuovamente un nemico un capro espiatorio contro cui scatenare le stagioni di caccia dei loro giornali e delle loro tv e dei loro politici di marciapiede contro omosessuali e lesbiche che provano a diventare famiglia, che hanno la forza di mettere al mondo dei figli. Le famiglie arcobaleno diventano una minaccia – conclude Vendola – nei confronti dell’ordine simbolico che la destra vuole imporre sotto forma di Stato etico”.