Stellantis: Ottaviani (Lega), ‘Tavares non preoccupato da futuro lavoratori, scioccante’

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Tavares dovrebbe assumersi la responsabilità delle sue dichiarazioni folli e avere il coraggio di parlare in faccia ai lavoratori il cui futuro non lo preoccupa minimamente, a sentire le ultime invettive all’Italia e al nostro tessuto produttivo. Ogni sua parola in più è un duro colpo inferto a migliaia di famiglie e a tutto il settore dell’automotive che il nostro Paese ha sempre sostenuto con finanziamenti pubblici. In tutto questo, il Pd tace e i giornali di sinistra agitano lo spauracchio di un ritorno del fascismo. La Lega vuole sapere dove sono finiti quei miliardi destinati a Stellantis che invece di offrire un piano di sviluppo e investimenti nel nostro Paese preferisce scappare all’estero annunciando licenziamenti in Italia. Andremo avanti, al fianco dei lavoratori, per difenderli in ogni sede”. Lo dichiara il deputato della Lega Nicola Ottaviani.