Pd: Ricci, ‘buon compleanno, avanti così ma ancora tanta strada da fare’

Roma, 14 ott (Adnkronos) – “Buon compleanno al Partito Democratico! Il 14 ottobre 2007 nasceva la nostra comunità progressista e democratica e da quel giorno non abbiamo mai smesso di impegnarci per un’Italia più giusta”. Lo dice l’auroparlamentare dem Matteo Ricci in un post sui social.

“Ma diciassette anni dopo abbiamo ancora tanta strada da fare, se vogliamo un Partito Democratico che sia davvero in grado di affermarsi come pilastro di un nuovo centrosinistra, alternativo alla destra e capace di tornare a vincere”, prosegue Matteo Ricci.

“Dobbiamo proseguire sulla strada di una politica popolare e non populista, fatta fra le persone e sui territori. Dobbiamo rafforzare la nostra struttura interna per essere credibili agli occhi dei cittadini. Dobbiamo ribadire il nostro impegno su quei temi e valori che da sempre segnano il nostro agire. Lo stiamo facendo, continueremo a farlo, insieme agli altri partiti dell’opposizione, superando differenze e divisioni. Perché l’Italia merita di più di una destra più attenta ai propri interessi che a quelli del Paese. E allora avanti così, con coraggio e determinazione, per un’Italia unita, antifascista e democratica, vicina ai più deboli, che guardi avanti con fiducia alle sfide del futuro.”, conclude Ricci.