Migranti: Nevi, ‘grazie a Ppe e Fi aperto varco in Ue su gestione ed extracosti’

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Grazie al lavoro paziente del Ppe e a Forza Italia siamo riusciti ad aprire un varco sul sostegno da parte dell’Europa nei confronti di chi, come l’Italia, ha extracosti evidenti nella gestione degli immigrati” dichiara al programma Tagadà in onda su La7 il portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi, in merito all’apertura dei centri allestiti in Albania.

“L’alternativa del Pd e dei 5 Stelle invece è di lasciare tutto libero, chi vuole può entrare in Italia tranquillamente e accomodarsi, poi però non c’è il lavoro e non ci sono le case e il problema va gestito. Questo invece sarà un grandissimo deterrente”, conclude l’azzurro.