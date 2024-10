Manovra: Nevi (Fi), ‘no extraprofitti ma costruiamo un meccanismo di solidarietà’

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Quando si aumentano le tasse alle banche queste aumentano le spese per i conti correnti e questo si riverbera sui cittadini, restringendo la possibilità di erogare i mutui o prestiti alle imprese in difficoltà. Per questo noi diciamo di non tassarle perché così difendiamo cittadini e imprese, anzi abbiamo bisogno che i piccoli istituti di credito continuino a sostenere gli imprenditori, gli artigiani o gli agricoltori che sono essenziali per le economie di zona del nostro Paese”. Così interviene al programma Tagadà in onda su La7, Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia.

“Il ministro Giorgetti ha già detto che non ci sarà nessuna tassa sugli extraprofitti quindi possiamo eliminare questo discorso dal dibattito politico. Ma c’è un’altra questione su cui ragioniamo con le banche, e non solo, per costruire un meccanismo in cui ci sia una solidarietà da parte di chi se lo può permettere rispetto a chi è in una situazione di difficoltà”, conclude l’esponente azzurro.