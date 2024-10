Nunziante 6,5: Sembrava un pomeriggio tranquillo, privo di situazioni da disinnescare. Poi, dal nulla, il colpo di testa che minaccia il suo clean sheet: basta un allungo però per cancellarlo, blindando la Strega assicurandosi la sua fetta di applausi

Oukhadda 6,5: Un terremoto ad ogni cambio di passo, in sovrapposizione su Lamesta. Nelle situazioni da corner cerca spiragli anche a sinistra, incontrollabile per ogni difensore nerazzurro. Auteri da lì ha sempre una marcia in più: che scoperta per la Strega

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia