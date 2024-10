Le politiche della Regione, penalizzanti per il Sannio; i rapporti con il Pd, il dissenso verso l’azione amministrativa di Mastella: Luigi Perifano a tutto campo.

Oggi, a distanza di un anno, De Luca torna alla Festa dell’Unità. Anche lei sarà a Foiano?

“Se mi riesce farò un salto a Foiano, ma del tutto indipendentemente dalla presenza di De Luca. Ho molte riserve sul bilancio delle politiche regionali per il nostro territorio: soffriamo per la situazione critica del servizio sanitario, causata principalmente dalla progressiva debilitazione dei presidi ospedalieri che produce nella popolazione un crescente stato d’ansia; da anni non è attivo il collegamento ferroviario con Napoli, con enormi disagi per studenti e lavoratori pendolari; e, da ultimo, non si possono sottacere le responsabilità della Regione nei ritardi accumulati per la individuazione del gestore del servizio idrico a livello distrettuale, con tutte le negative conseguenze che ne sono derivate. Insomma, non si è vista una incisiva azione per invertire la tendenza alla marginalità e all’isolamento della nostra area interna”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia