Salonia (Siu): “Mancano urologi di riferimento per gli adolescenti”

Bari, 11 ott. (Adnkronos Salute) – “Le problematiche legate alla genitalità, sia urologica che andrologica, sono spesso trascurate”. Mancano “specialisti dedicati ai ragazzi che, seguiti dal mondo pediatrico durante l’adolescenza, una volta diventati giovani adulti, non trovano più una figura di riferimento adeguata. Questa figura dovrebbe essere individuata nell’urologo con una specifica competenza nell’area genitale, che si occupa non solo dello sviluppo sessuale e riproduttivo, ma anche della salute generale dell’individuo di sesso maschile. Oltre alla cura delle problematiche genitali, l’urologo deve prestare attenzione agli aspetti preventivi per garantire il benessere complessivo. Spesso, queste condizioni riguardano patologie genetiche, endocrinologiche e uro-andrologiche, e il ruolo dell’urologo in questi casi diventa fondamentale nel panorama moderno della medicina”. Lo ha detto Andrea Salonia, responsabile Ufficio Formazione della Società italiana di urologia (Siu), che al 97esimo Congresso nazionale della Siu, in corso a Bari, ha curato una sessione dedicata alla transizione di genere.

La presa in carico di questi pazienti “si divide in due fasi – chiarisce Salonia – La prima è rappresentata dal ‘presente’, ovvero il momento in cui, attorno ai 16 anni, i ragazzi perdono il contatto con il pediatra e devono essere presi in cura da un urologo-andrologo con esperienza specifica nell’area genitale. La seconda fase guarda al futuro, con molteplici sfaccettature legate alla gestione del cosiddetto ipogonadismo, della produzione e del funzionamento del testosterone, nonché alla salute cardiovascolare, osseomuscolare e psicologica. E’ importante considerare anche l’armonia del percorso riproduttivo e sessuale di questi pazienti – conclude – aspetti che richiedono una gestione a lungo termine da parte di specialisti competenti”.