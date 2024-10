I ladri tornano in azione in quel di Sant’Agata de’ Goti. E, ancora una volta, ad essere attenzionata è stata la zona del Nord Isclero.

Nella serata di giovedì, in particolare, amara sorpresa per una famiglia che vive alla frazione Laiano che, rientrata a casa, hanno dovuto prendere atto di essere stati oggetto di visita. Sembrerebbe che i malviventi si siano introdotti all’interno dell’abitazione dopo aver forzato un infisso

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia