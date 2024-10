Resta davvero massivo il ricorso alle prestazioni in regime d’autoconvenzione-straordinari per i medici del nosocomio “San Pio”. A confermarlo il dato emerso da ultimo per quanto concerne gli straordinari liquidati dopo pareri favorevoli tecnici e contabili per la Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione presso il presidio “Rummo” e quello “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024. Ricorso molto rilevante con via libera alla liquidazione di 230mila euro per ristorare i professionisti delle prestazioni specialistiche svolte oltre i limiti ordinari dell’orario di lavoro.

