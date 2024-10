Milano: Ronzulli, ‘linea M4 metropolitana frutto visione centrodestra’

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Da oggi, Milano viaggia ancora più veloce. L’inaugurazione della M4 dimostra come la città non si fermi mai: sempre più internazionale, dinamica, in continua crescita, con infrastrutture e collegamenti moderni e sostenibili. Questa metropolitana, anche se inaugurata oggi, è figlia del centrodestra: è stata inserita fra le opere dalla legge obiettivo del governo Berlusconi nel 2001, ed ha cominciato il suo viaggio durante le giunte Albertini e Moratti”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

“Con la linea Blu – prosegue – Milano conferma ancora una volta di essere al passo con le grandi capitali europee in termini di infrastrutture e tecnologie. A tutte quelle persone che hanno permesso questo risultato, dai tecnici agli operai, fino ai milanesi, che hanno supportato questo grande progetto comprendendo il valore di un’opera così strategica, diciamo un gigantesco grazie. Oggi celebriamo il loro lavoro, ma soprattutto celebriamo una città che non smette mai di investire sul futuro e di migliorarsi”.