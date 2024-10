Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi torna nel Sannio.

Domenica 20 sarà a Puglianello, ospite dell’onorevole Francesco Rubano, per prendere parte ad una “cerimonia in memoria dei promotori dell’autonomia comunale” riconosciuta 75 anni fa: Giovanni Pito’, Giacomo Mongillo, Don Gabriele Pastore e l’on. Giovanni Perlingieri.

Dopo l’accoglienza del Ministro, accompagnato dalla formazione del Picchetto d’onore, il programma prevede lo scoprimento e la benedizione dei busti commemorativi dei quattro Promotori; la deposizione delle Corone in memoria dei Caduti in Guerra, dei compianti Amministratori comunali di Puglianello e delle Vittime del Covid-19 del Sannio.

