Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Io non ho mai cambiato il posizionamento politico avendo scelto un centro riformista da quando vinsi le primarie a Firenze. Le mie idee sono state sempre lì. Io sono sempre stato dalla parte di Blair, Clinton, Barack Obama. Conte non ha la minima idea se stare con Kamala Harris o Donald Trump. Conte che da lezioni su riformismo è lo stesso che ha votato i decreti Salvini. Lezioni di coerenza da lui non le accetto”. Così Matteo Renzi alla festa del Foglio.