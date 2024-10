Stellantis: Calenda, ‘opposizioni unite su proposta e non su protesta’

Roma, 11 ott (Adnkronos) – “Ciò che è più importante è il fatto che per una volta le opposizioni si siano riunite su una proposta e non su una protesta. Non accadeva dalla proposta per il salario minimo. Quella su Stellantis è una battaglia che Azione ha per molti anni condotto in totale solitudine. Continueremo a combatterla”. Lo scrive Carlo Calenda nella sua newsletter.

“La strada della serietà, della mancanza di faziosità e della proposta è molto stretta. Lo capiamo. I tempi sono quelli dei politici intrattenitori, delle urla, delle opposte tifoserie. Ma Azione è nata per combattere questa degenerazione della politica che sta travolgendo tutte le democrazie occidentali. E per quanto tosto e difficile sia questo lavoro continueremo a farlo”, continua il leader di Azione.