Parlamento: Meloni alle Camere in vista del Consiglio Ue, al Senato maternità surrogata**

Roma, 11 ott (Adnkronos) – Le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre sono al centro delle agende dei lavori d’aula di Camera e Senato per la prossima settimana. Inoltre, a palazzo Madama approdano i provvedimenti sulla maternità surrogata, compreso quello già approvato a Montecitorio sul reato universale.

Alla Camera si parte lunedì con l’Odg che prevede la legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità e la Pdl sulla promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese. Martedì mattina approdano in aula le proposte di modifica del Regolamento interno. Dalle 15 prende il via la discussione sulle comunicazioni della premier, con consegna del testo fissata alle 10,45.

Mercoledì 16, dalle 10, avrà luogo la commemorazione di Francesco Merloni. Per le giornate di mercoledì, giovedì e eventualmente venerdì il calendario di Montecitorio prevede le modifiche al Regolamento, le mozioni (tumore al seno, Stellantis, parità di genere), la Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico, la Pdl sullo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, il Tu sugli atti normativi prerepubblicani, la mozione sull’autonomia differenziata, il Ddl sulla ricostruzione post-calamità, la Pdl sulla promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese.

(Adnkronos) – In Senato le comunicazioni della premier Meloni sono in programma martedì alle 9,30. A seguire, i temi in calendario sono il Ddl sull’introduzione del reato di sciacallaggio e poi i provvedimenti sulla maternità surrogata della maggioranza, compreso il testo della Pdl già approvata alla Camera sul reato universale.

Sia alla Camera che al Senato sono confermati gli appuntamento con il Question time (rispettivamente mercoledì e giovedì) e gli altri atti di sindacato ispettivo.