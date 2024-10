L’opposizione incalza sui Pics e sugli interventi del Pnrr. Si era ormai smarrito il ricordo dall’ultima riunione della commissione consiliare: il presidente Picariello non la convocava dal 22 aprile.

Ieri, ci si è rivisti ma i rappresentanti dei gruppi di minoranza hanno sollevato una serie di problematiche. Innanzitutto, Floriana Fioretti ha chiesto che il presidente riferisse in maniera precisa circa il riparto della premialità riconosciuta all’ente per avere rispettato i termini di esecuzione e rendicontazione dei lavori.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia