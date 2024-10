Accoltellato al torace in strada a Rozzano, 31enne muore in ospedale: le indagini

Milano, 11 ott. (Adnkronos) – Manuel Mastropasqua stava tornando a casa da lavoro quando è stato accoltellato al torace. Il ragazzo, 31 anni, è morto la scorsa notte a Rozzano. Italiano, classe 1993, è stato trovato dai carabinieri a terra in Viale Romagna, attorno alle 3.30 del mattino e trasportato all’ospedale Humanitas di Milano, dove è deceduto.

A trovare il giovane, che viveva a Rozzano, riverso e già privo di sensi, è stata una pattuglia della tenenza dei carabinieri che passava di lì.

Non si sa da quanto tempo la vittima fosse stato colpito con la coltellata al torace. Si sa solo che tre ore prima, a mezzanotte – come spesso capitava – aveva finito il turno in un supermercato di Milano. Da lì, di notte e usando i mezzi pubblici, impiegava oltre due ore per rientrare a casa, che è poco distante dal luogo in cui è stato trovato agonizzante, vicino alla fermata del tram.

Al momento sembra che in zona non ci siano telecamere che potrebbero aver ripreso l’aggressione. I carabinieri stanno però studiando il tragitto percorso dalla vittima, per verificare se altri ‘occhi elettronici’ possano aver immortalato qualche dettaglio utile alle indagini, che ora procedono in ogni direzione. Il fatto che Mastrapasqua avesse con sé il telefono e il portafogli, sebbene senza soldi, allontana ma non esclude l’ipotesi di una rapina finita male.