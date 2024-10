Tennis: Nadal si ritira, ‘era il momento di fermarsi’

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – Nadal ha annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico. Il campione spagnolo lo ha annunciato in un video su Instagram sottolineando che “era il momento di fermarsi”.

“Ciao a tutti, sono qui per dirvi che mi ritiro dal tennis professionale”, queste le parole con cui inizia il video con cui Rafael Nadal ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica. “La verità è che sono stati anni difficili, specialmente gli ultimi due. Penso di non essere in grado di giocare senza limitazioni. Ovviamente è una decisione difficile, è servito tempo per prenderla, ma nella vita tutto ha un inizio e una fine e penso che sia il momento giusto per chiudere la mia carriera. È stata una carriera lunga e piena di successi, più di quanto immaginassi”.