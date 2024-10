Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “Il presidente del Senato non solo è arbitro come dice il senatore Matteo Renzi ma in Aula chiede e difende un linguaggio moderato e di buon gusto”. Così fonti della presidenza del Senato, dopo che il senatore Matteo Renzi, durante il Question time, aveva invitato il presidente, Ignazio La Russa, a fare l'”arbitro” e non il “supporter”.