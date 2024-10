Salute, ritorna il progetto ‘One health’ di educazione civica digitale a scuola

Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) – Al via la seconda fase di ‘One Health: i tanti volti della sostenibilità’, l’iniziativa di educazione civica digitale promossa e ideata da Medtronic, azienda leader nel settore delle tecnologie e soluzioni per la salute, dedicata agli insegnanti e agli studenti dai 13 ai 18 anni, che ha l’obiettivo di educare a una maggiore consapevolezza sulla correlazione tra salute, cambiamenti climatici, stili di vita sostenibili, innovazione e inclusione sociale.

Il progetto – si legge in una nota – è in collaborazione con Altis, Graduate school of sustainable management dell’università Cattolica del Sacro Cuore, l’associazione Leads, Donne leader in Sanità, Cittadinanzattiva e Civicamente, società benefit che ha creato la piattaforma educazionedigitale.it riconosciuta quale ente accreditato dal ministero dell’Istruzione e del Merito per la formazione del personale della scuola, con esperti in sociologia, pedagogia e comunicazione digitale, specializzati in progetti educativi per scuole e società. Così, a partire dal mese di ottobre, gli insegnanti delle scuole medie inferiori e superiori italiane potranno accedere gratuitamente a risorse didattiche che consentono di approfondire con le loro classi il percorso formativo iniziato a febbraio dello scorso anno, includendo 2 nuovi focus: ‘Salute e Innovazione’ e ‘Diversità e Inclusione’, oltre a un format ‘Prima della lezione’ che aiuta i docenti a collegare i contenuti del modulo ‘Salute e ambiente’ al programma curricolare.

I 2 nuovi moduli mirano a sensibilizzare gli studenti sulla parità di genere e sull’importanza della diversità, evidenziando come una maggiore inclusione possa stimolare l’innovazione, nuove soluzioni anche nel settore sanitario e lavorativo più in generale. I 2 ulteriori strumenti confermano la volontà del progetto di portare un contributo concreto alle nuove generazioni, affinché possano prendere in futuro scelte consapevoli che abbiano un impatto positivo sulla loro salute e sulla società. Nella prima fase, avviata lo scorso febbraio, sono state affrontate tematiche importanti attraverso i moduli ‘Salute & ambiente’, ‘Stili di vita sostenibili’. Da quest’anno sono disponibili anche i 2 nuovi contenuti. Ogni modulo didattico riserva agli insegnanti iscritti strumenti multimediali e approfondimenti loro dedicati, ideati per promuovere l’apprendimento attivo e la rielaborazione critica dei contenuti, al fine di rendere le lezioni con le classi più coinvolgenti e partecipate. Inoltre, ad esclusivo uso degli insegnanti, sono fruibili 2 guide didattiche per un ulteriore approfondimento formativo e, per ogni strumento didattico, una scheda per i collegamenti curriculari per rendere il percorso più integrato possibile con le altre materie di insegnamento.

“Con il progetto ‘One Health’, vogliamo supportare le nuove generazioni alla conoscenza e consapevolezza di quanto la sostenibilità, nelle diverse sfaccettature, è chiave per la salute umana, del pianeta e il futuro di tutti e tutte – afferma Elena Busetto, Corporate Sustainability Program Manager, Medtronic – Abbiamo lanciato i primi 2 focus a febbraio 2024 e, oggi, siamo entusiasti di annunciare il completamento del programma, che consentirà agli insegnanti di impostare percorsi didattici di un anno o più, arricchendo la formazione dei ragazzi in un’ottica di valorizzazione delle diversità e dell’innovazione”.

Come spiega la vicepresidente Leads, Donne leader in Sanità onlus, Paola Testori Coggi: “Il World Economic Forum nel 2021 ha posto l’Italia al 63° posto a livello mondiale per la parità di genere in ambito salute e istruzione politica. Inoltre, una recente ricerca Deloitte ha sottolineato che la diversità culturale determina un incremento dell’innovazione del 20%. Questi sono concetti cardine per cui all’interno di questo progetto abbiamo voluto porre l’accento sulla diversità e sull’inclusione”.

In questo contesto, “siamo convinti – conclude Alessia Coeli, General Manager di Altis – che conoscenza e consapevolezza siano essenziali per promuovere il cambiamento sostenibile e che l’innovazione, così come il dialogo e l’alleanza intergenerazionale, siano leve imprescindibili per trovare soluzioni condivise e concrete a problemi complessi assicurandoci, quindi, un futuro più responsabile”.