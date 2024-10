Regionali, al via speciale Adnkronos su elezioni amministrative 2024

Roma, 10 ott. – (Adnkronos) – Uno spazio di approfondimento sulle elezioni amministrative di ottobre e novembre, per aiutare i cittadini a informarsi e orientarsi in vista del voto in Liguria, Emilia-Romagna e Umbria. È lo speciale “Regioni al voto” che l’Adnkronos lancia domani sul proprio sito web, Adnkronos.com, in cui sarà possibile trovare notizie, interviste, approfondimenti, analisi e commenti esclusivi dei protagonisti. Per raccontare meglio le opinioni, le attese e le aspettative dei cittadini chiamati al voto, su ognuna delle tre regioni, Adnkronos condurrà una ricerca, con l’ausilio della piattaforma Social Data, per sondare il sentiment sui principali temi della campagna elettorale e della politica regionale. Domani si partirà con la Liguria.

“I prossimi appuntamenti elettorali rappresentano un importante banco di prova per tutte le forze politiche” – spiega Davide Desario, direttore di Adnkronos -. “In una fase delicata e alla vigilia della nuova Finanziaria, un test elettorale in tre regioni, a diverso titolo con una propria rilevanza e un proprio peso, rappresenta un momento cruciale da seguire e approfondire. Per questo, Adnkronos, dopo aver seguito le elezioni europee e francesi, è di nuovo pronta a raccontare minuto per minuto questa nuova tornata elettorale, in modo completo, autorevole e multicanale”.

Lo speciale “Regioni al voto” sarà visibile in home page su Adnkronos.com a partire da domani. I contenuti saranno diffusi e valorizzati su tutto il network web, social, radio e video del Gruppo Adnkronos.