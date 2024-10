Conti spiati: Renzi, ‘solidarietà a Meloni ma tace quando succede a suoi avversari’

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “Spiavano i conti correnti delle sorelle Meloni. E di tante altre persone, dicono settemila. Giustamente la Premier si indigna e io le offro la mia solidarietà: non è giusto bucare illegalmente un conto corrente o addirittura pubblicarlo illegalmente sui quotidiani. Mi dispiace che la Meloni si accorga di queste cose solo quando riguardano lei e taccia invece quando colpiscono i suoi avversari politici. Ma io sono fiero di essere diverso da lei e dunque condanno sempre le violazioni della privacy e della corrispondenza”. Così Matteo Renzi sui social.

“Quello che forse non è ancora chiaro è che le informazioni digitali che abbiamo sul telefono, sulle applicazioni bancarie, sulle email sono informazioni da proteggere con la massima cura contro le illecite iniziative di singoli e anche di istituzioni non autorizzate”.

“La gente pensa che sia un tema di serie B ma nel mondo digitale questi dati sono ormai dappertutto e la tutela della privacy è diventato per noi un diritto umano fondamentale. Solidarietà a Giorgia Meloni e agli altri 6.999. E speriamo che tutti imparino a difendere i diritti non solo degli amici ma anche degli avversari”.