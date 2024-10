Calcio: conclusa testimonianza Zanetti

Milano, 10 ott. (Adnkronos) – E’ durata oltre un’ora la testimonianza di Javier Zanetti, il vicepresidente dell’Inter tirato in ballo in alcune intercettazioni dell’inchiesta ‘Doppia curva’ che ha azzerato il direttivo della tifoseria nerazzurra per presunte infiltrazioni criminali. Zanetti, non indagato, ha risposto alle domande degli investigatori della squadra Mobile e avrebbe chiarito le due questioni centrali che emergono dall’ordinanza, ossia il presunto interessamento a far avere più biglietti al tifosi del secondo anello verde per la finale di Champions League giocata a Istanbul e la presunta ‘soffiata’ sull’indagine riguardo alla curva Nord.