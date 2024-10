Ue: Nardella, ‘diritto alla casa non è lusso, subito norme condivise in Europa’

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Al Commissario europeo all’abitare chiedo soprattutto un impegno sulla questione del rapporto tra l’overtourism, gli affitti turistici brevi e l’aumento indiscriminato dei prezzi delle case e degli affitti. Ci sono molte proposte da prendere in considerazione per affrontare questo tema, come l’omologazione di regole negli Stati membri o come dare più potere ai sindaci per regolare o limitare il fenomeno degli affitti turistici brevi e anche un confronto con le piattaforme che gestiscono la maggior parte del mercato”. Lo ha dichiarato l’europarlamentare Pd Dario Nardella durante il suo intervento al Parlamento europeo sul tema dell’overtourism.

“L’Unione europea ne potrà parlare al G7 del Turismo in programma a novembre al Firenze. Il diritto alla casa non è un lusso né un business, è bensì un pilastro di una società europea coesa e sicura e noi di S&D ci impegneremo per questo”.

“In Europa – prosegue – abbiamo visto c’è una vera e propria emergenza abitativa: 19 milioni di persone vivono in alloggi inadeguati, negli ultimi dieci anni gli affitti sono aumentati del 41,5%, così come i prezzi delle case che sono raddoppiati in cinque Paesi. In Italia 2 milioni e mezzo di famiglie spendono il 40% del loro reddito per la casa e il governo italiano ha azzerato il fondo per l’edilizia pubblica e quello per il contributo affitti.L’Associazione Euro Cities di cui ho fatto parte propone molte soluzioni, a partire da un piano finanziario”.