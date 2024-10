Manovra: Paita (Iv), ‘mette fuori gioco ceto medio con nuove tasse su casa e auto’

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Il ceto medio è la vera categoria a rischio in questo paese, il pericolo è che tante persone precipitino nella sostanziale povertà. Questo piano strutturale di bilancio aggredisce, penalizza e mette fuori gioco il ceto medio italiano, e lo fa immaginando un aumento della tassazione dalla casa alla sanità alle piccole e medie imprese, mentre le previsioni fantasmagoriche del governo sulla crescita sono state ridimensionate”. Lo afferma la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, intervenendo in Aula in discussione generale sul Piano strutturale di bilancio.

“Il tema delle accise ha molto a che fare con il ceto medio, perché l’allineamento tra diesel e benzina si tradurrà in una punizione sonora per le famiglie. Se aumenta il gasolio, ci saranno ricadute sui trasporti pubblici e sugli studenti che devono andare a scuola. E poi la casa: non so cosa volesse dire il ministro Giorgetti quando ha detto che revisionerà a livello catastale gli immobili ristrutturati. Ma di certo siamo di fronte al tentativo di tassare la casa. Ricordiamo tutti Salvini che diceva che avrebbe difeso la casa e l’auto degli italiani, e Meloni che andava con la macchina affermando: ‘mai più aumento delle accise’. Ebbene, oggi stanno facendo l’opposto. Questo Psb – aggiunge Paita – dimostra che quello che il governo racconta ha molto poco a che fare con la situazione oggettiva delle famiglie italiane”.