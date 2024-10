Fisco: Fratoianni, ‘in Italia più sei ricco e meno tasse paghi’

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “In Italia più guadagni e meno tasse paghi, soprattutto se invece di lavorare campi di rendita”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs. “Infatti, secondo uno studio dell’Università Sant’Anna di Pisa e della Bicocca di Milano, il 7% più ricco degli italiani, – prosegue il leder di SI – ovvero chi guadagna oltre 450mila € all’anno, paga un’aliquota fiscale effettiva sempre minore all’aumentare dell’incasso. Pensate che lo 0,1% più ricco d’Italia paga in percentuale meno tasse di chi, chi ha uno stipendio di 1500-2000€ netti”.

“E tutto questo perché in Italia le tasse sull’eredità sono tra le più basse d’Europa (e le grandi ricchezze, per la maggior parte, son sempre ereditate) e perché le rendite finanziarie sono tassate con una flat tax solo al 26%. E si sa, più si guadagna e più sono le entrate da rendita che da lavoro… Se ci conoscete già sapete qual è la nostra soluzione, ma questa volta sono gli stessi ricercatori universitari a dirlo: una patrimoniale sulle grandi ricchezze. È la cosa giusta da fare e lo sanno tutti. Senza se e senza ma”.

“Al governo non hanno il coraggio di farlo? Lo dicano chiaramente. E dicano anche – conclude Fratoianni – che preferiscono far pagare il conto a chi ha poco e sempre meno…”.