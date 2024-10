Carceri: Scalfarotto (Iv), ‘promossa dirigente che discriminò agente, interrogazione’

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Da fonti giornalistiche si apprende che l’ispettrice penitenziaria che discriminò un agente in servizio a Vercelli, sondando con domande ambigue il suo orientamento sessuale e segnalandolo ai superiori per questo, è stata ora applicata al comando del carcere di Ivrea. La responsabilità dell’ispettrice è stata peraltro accertata in sede giudiziale, tanto che la vittima dovrà essere risarcita dal ministero della Giustizia”. Così Ivan Scalfarotto, capogruppo Italia Viva in commissione Giustizia del Senato.

“Ivrea è un penitenziario complesso, finito anche al centro di indagini su violenze ai danni dei detenuti – prosegue – per questo presenterò un’interrogazione, chiedendo ai ministri della Giustizia e del Lavoro di rendere noti i criteri che sono stati applicati per affidare all’ispettrice, nonostante le vicende imputatele, una posizione di vertice in una struttura carceraria cosi delicata e complessa”.