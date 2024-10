Autonomia: Pd, ‘da Musumeci pugno in faccia a governo, Calderoli riferisca su attuazione’

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Ogni giorno assistiamo a nuove prese di posizione discordanti tra i ministri sull’autonomia differenziata. Oggi è il turno del ministro Musumeci, che ha dichiarato con nettezza che non cederà la Protezione Civile alle regioni, sottolineando che le questioni di sicurezza nazionale devono rimanere sotto la responsabilità dello Stato”. Così i componenti democratici della commissione Affari Costituzionali della Camera.

“Un pugno in faccia a Calderoli che conferma la superficialità e l’ideologia con cui il governo e la maggioranza hanno portato avanti la discussione sull’autonomia differenziata. La misura è colma, serve chiarezza: subito una sessione plenaria in commissione sull’attuazione dell’autonomia differenziata a cui dovrà prendere parte anche il ministro Calderoli. Vogliamo conoscere come il governo intende comportarsi nel confronto con le regioni nella sede del Parlamento e non dover assistere allo stucchevole spettacolo di interviste e dichiarazioni e di successive smentite”.