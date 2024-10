Roma, 8 ott. (Adnkronos) – Sulla manovra “è mancato completamente il confronto con il sistema Paese prima che con le opposizioni, che non c’è stato proprio. Invece in questo momento di difficoltà bisogna parlare con le parti sociali, con i sindacati, le associazioni. Noi li abbiamo incontrati per un confronto e per preparare i nostri emendamenti”. Lo ha detto Elly Schlein a SkyTg24.