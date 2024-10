Liguria: sondaggio Porta a Porta, Bucci al 47,5% e Orlando al 47**

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – Marco Bucci, candidato del centrodestra, supera di un soffio Andrea Orlando, candidato del centrosinistra, nel sondaggio eseguito dall’Istituto Noto per Porta a Porta. Secondo la rilevazione Bucci si attesta al 47,5% e Orlando appena sotto al 47. Dal sondaggio emerge inoltre come il voto si stia polarizzando sui due maggiori contendenti. Infatti il candidato del centrodestra in 7 giorni è aumentato dell’1,5% mentre quello del centrosinistra guadagna l’1,0%. Calano, invece i partiti minori che in sette totalizzano il 5,5% perdendo il 2,5% rispetto alla scorsa settimana.